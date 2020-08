George e Charlotte di Cambrige, stessa (prestigiosa) scuola, rette diverse (Di martedì 25 agosto 2020) I principini George, 7 anni, e Charlotte, 5, stanno per tornare a scuola. Finito il tempo del lockdown, a settembre i figli di William d’Inghilterra e Kate Middleton saranno di nuovo sui banchi della prestigiosa Thomas’s Battersea di Londra. La scuola ha una retta di circa 6 mila sterline a semestre ma i due fratelli non pagano la stessa cifra. Charlotte, in quanto secondo membro della stessa famiglia a frequentarla, gode di uno sconto del 2 per cento. Se dovesse sceglierla anche Louis, 2 anni, lo sconto per il terzogenito dei duchi sarà maggiore. Leggi su vanityfair

