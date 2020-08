Gentiloni: 'Il fondo Sure salverà l'economia europea da questa crisi senza precedenti' (Di martedì 25 agosto 2020) "A causa delle conseguenze economiche delle inevitabili miSure adottate per contenere il virus, ci troviamo ad affrontare una seconda tragedia: il crollo del Pil nel 2020 sarà il peggiore dalla Grande ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni fondo Covid, Gentiloni: il fondo Sure risposta a emergenza lavoro senza precedenti TGCOM Arrivano i 27 miliardi del fondo Ue Sure. Ma Bonomi provoca

Ventisette miliardi per finanziare tutti gli interventi di ammortizzatori sociali previsti durante la pandemia del Covid. La commissione Europea ha varato la sua proposta di suddivisione fra i paesi m ...

Sure Italia: cos'è e come funziona la cassa integrazione europea

Sure Italia, attivata la procedura: *** Sure ultime notizie 25 agosto 2020: in base alle ultime notizie, la Commissione europea ha provveduto a presentare le proposte al Consiglio Ue per l'attivazione ...

