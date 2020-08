Gazidis: «Milan squadra giovane, guardiamo al futuro con ottimismo» (Di martedì 25 agosto 2020) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, parla in vista della nuova stagione. Le parole sul mercato e sugli obiettivi del club L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato della nuova stagione nel corso di una conferenza stampa. NUOVA STAGIONE – «Siamo molto felici di essere qua per parlare della nuova stagione. Il Covid-19 è stata una sfida importantissima per noi e per la nostra comunità, il calcio ha un ruolo importante nel ritorno alla normalità ma dobbiamo farlo con responsabilità, tutti insieme, con sicurezza per tutti i nostri tifosi. Speriamo di tornare allo stadio coi nostri tifosi, è una parte assolutamente fondamentale per il calcio, il prima possibile ma solo quando sarà sicuro al 100%. Ci mancano i nostri tifosi, vogliamo ... Leggi su calcionews24

L'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione 2020/21 direttamente dal ritiro rossonero.

Inizia, a Milanello, il 2020/21 del Milan di Stefano Pioli. Un'annata importante, nella quale sarà fondamentale proseguire con quanto di buono fatto dai rossoneri nella seconda metà dello scorso campionato.

