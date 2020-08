Gazidis: “Ibra? Stiamo facendo il possibile per trattenerlo. Sono ottimista” (Di martedì 25 agosto 2020) Il Milan ha presentato in conferenza stampa il ritiro estivo. Queste le parole dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. “Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo molto e lo sta facendo molto bene. Una parte importante del nostro progetto è la continuità così che si possa andare avanti su questa strada. Naturalmente non pensiamo soltanto a calciatori giovani, ci vuole equilibrio fra giovani e calciatori di esperienza. Abbiamo una sfida importante davanti a noi: dobbiamo sviluppare la squadra in diversi modi, ma soprattutto dobbiamo restare in un contesto finanziario virtuoso e sostenibile. Il percorso dello stadio in questo senso sarà importante, ma non sarà concluso in poco tempo”. Su Ibrahimovic: “Ibra è stato un giocatore importante in questa squadra e in questa stagione. ... Leggi su ilnapolista

