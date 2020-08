GAVAZZI RINNOVA: PRONTO PER LA TERZA STAGIONE NEROVERDE (Di martedì 25 agosto 2020) Il Pordenone Calcio comunica il rinnovo di contratto del centrocampista Davide GAVAZZI, che sarà NEROVERDE fino a giugno 2021. La STAGIONE di serie B 2020/21 sarà la sua TERZA al Pordenone. GAVAZZI è stato grande protagonista dell’ultimo storico biennio, dando un importante contributo alla vittoria di campionato e Supercoppa di C prima, conquista della semifinale playoff di B poi. Ha vestito la maglia NEROVERDE 71 volte, realizzando 6 reti e fornendo 8 assist. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

