Gattuso (live): “Osimhen ci dà soluzioni diverse, proveremo qualcosa di nuovo” (Di martedì 25 agosto 2020) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro, dove il Napoli ha iniziato ieri il ritiro estivo. Il mio gol con l’Under 21? Non lo ricordo. Sono sorpreso, siamo arrivati ieri e per strutture e persone che abbiamo trovato devo dire che è tanta roba. È facile fare calcio così: tre campi, albergo vicino… Siamo soddisfatti e vi ringrazio per l’accoglienza. Sulla responsabilità maggiore rispetto a quando è arrivato e l’obiettivo Champions. Le responsabilità le sento uguali, sono nato con le responsabilità e so che sto allenando una grande squadra. Dobbiamo migliorare il settimo posto di quest’anno, non ho paura di nulla. L’obiettivo è riuscire a dare qualcosa alla squadra, poi vedremo. Bisogna solo lavorare con la ... Leggi su ilnapolista

