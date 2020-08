Galli: «I nuovi contagiati sono giovani, non vengono ricoverati ma sono un serbatoio di infezione» (Di martedì 25 agosto 2020) Il Corriere della Sera intervista l’infettivologo Massimo Galli, del Sacco di Milano. I nuovi contagi da Covid, assicura, non sono paragonabili alla prima ondata dell’epidemia. «Rispetto alla prima grande ondata non c’è nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati. I nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani (ed è ovvio visto che i tamponi si fanno soprattutto a loro!) che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici. Il problema è che diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus ... Leggi su ilnapolista

