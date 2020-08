Galli avvisa: 'Nulla di paragonabile alla prima ondata, ma quest'anno vaccinarsi contro influenza' (Di martedì 25 agosto 2020) 'Rispetto alla prima grande ondata non c'è Nulla di paragonabile: c'è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati'. L'infettivologo ... Leggi su globalist

fabiobellentani : RT @globalistIT: - giampifiore : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Galli avvisa Galli avvisa: "Nulla di paragonabile alla prima ondata, ma quest'anno vaccinarsi contro influenza" Globalist.it Galli avvisa: "Nulla di paragonabile alla prima ondata, ma quest'anno vaccinarsi contro influenza"

“Rispetto alla prima grande ondata non c’è nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”. L’infettivologo Ma ...

Galli: "La temperatura degli studenti misurata a casa non può funzionare: è del tutto insufficiente"

“Il fatto che la temperatura si misuri a casa è del tutto insufficiente e non funziona, non può funzionare. Se vogliamo fare sì che questo dato abbiamo un minimo di significato e sia standardizzato, o ...

“Rispetto alla prima grande ondata non c’è nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”. L’infettivologo Ma ...“Il fatto che la temperatura si misuri a casa è del tutto insufficiente e non funziona, non può funzionare. Se vogliamo fare sì che questo dato abbiamo un minimo di significato e sia standardizzato, o ...