Galles, le convocazioni per la Nations League: c’è Ramsey (Di martedì 25 agosto 2020) Il Galles ha diramato le convocazioni per le prossime due sfide di Nations League, contro Finlandia e Bulgaria. Tra le scelte di Giggs, presenti anche Bale e lo Juventino Ramsey. CYMRU… NI NÔL Our squad #TogetherStronger pic.twitter.com/qxTchvyq8C — Wales (@Cymru) August 25, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo Galles, le convocazioni per la Nations League: c’è Ramsey proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

C'è anche Aaron Ramsey nella lista dei convocati di Ryan Giggs per i due match di Nations League che attendono il Galles contro Finlandia e Bulgaria. Ecco i 26 convocati del commissario tecnico galles

Lasciato fuori dai convocati anche per la trasferta di Champions League di Manchester, Gareth Bale è ormai un corpo estraneo nella rosa del Real Madrid. Mentre continuano a rimbalzare le voci di un po ...

