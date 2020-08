Galles, i convocati per la Nations League: ci sono Ramsey e Bale (Di martedì 25 agosto 2020) Ryan Giggs ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegni in Nations League Ryan Giggs, commissario tecnico del Galles, ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegni in Nations League. Contro la Finlandia e la Bulgaria, presente anche un “italiano”: ovvero Aaron Ramsey della Juventus. C’è anche Gareth Bale, ai ferri corti con il Real Madrid. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 CYMRU… NI NÔL 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Our squad 👇#TogetherStronger pic.twitter.com/qxTchvyq8C — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) August 25, ... Leggi su calcionews24

TORINO- Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey è stato convocato dal C.T. della nazionale gallese, Ryan Giggs per i due match di Nations League che attendono il Galles contro Finlandia e Bulga ...

C'è anche Aaron Ramsey nella lista dei convocati di Ryan Giggs per i due match di Nations League che attendono il Galles contro Finlandia e Bulgaria. Ecco i 26 convocati del commissario tecnico galles ...

