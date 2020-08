Futuro Alitalia, torna in pista l'americana Delta Airlines (Di martedì 25 agosto 2020) La compagnia non vuole lasciare spazio solo alla tedesca Lufthansa. Entro il mese quattro ministri competenti dovranno presentare un piano industriale da trasmettere alla Commissione europea e alle ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Alitalia Alitalia: si apre la settimana decisiva per la newco Travel Quotidiano Alitalia, torna in campo Delta e offre le rotte Usa

ROMA. Delta Airlines torna in pista per Alitalia. Il colosso Usa non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero a Lufthansa. Anzi. La mossa tedesca per portare la compagnia tricolore prima in Star ...

Alitalia, torna in campo Delta ok sulle rotte verso l'America

