Future USA verso nuovi record (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – I mercati americani sono ancora impostati al rialzo, stando all’andamento dei Future USA, e potrebbero nuovamente aggiornare i record sull’S&P 500. Ad alimentare gli acquisti concorre ancora la speranza di un imminente vaccino anti-Covid, cui si aggiunge l’ottimismo su un accordo commerciale USA-Cina, dopo il colloquio telefonico fra Washington e Pechino. Il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,57% a 28.399 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,36% a 3.439 punti, su nuovi record storici. Ritraccia invece il Nasdaq che lima lo 0,15% a 11.619 punti. Leggi su quifinanza

Borsa: Europa sale con Pil e fiducia Germania, Milano +0,6%

Positivi i futures Usa in attesa del Redbook mensile sul commercio, degli indici dei prezzi e delle vendite di abitazioni, della fiducia dei consumatori e dell'indice manifatturiero della Fed di Richm ...

