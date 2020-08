Frode bancaria, l’indagine su Trump tocca il figlio Eric (Di martedì 25 agosto 2020) Si fa sempre più stringente il cerchio dell’indagine su Trump dell’Attorney general di New York Letitia James. Oggi infatti James ha chiesto il tribunale della Grande Mela di obbligare alcuni collaboratori del presidente, tra cui il figlio Eric, a consegnare documenti sul gruppo Trump nel corso dell’inchiesta che cerca di capire se la compagnia del presidente abbia falsificato il valore dei propri asset per ottenere prestiti e detrazioni fiscali. LEGGI ANCHE > L’indagine per Frode bancaria contro Trump è colpa di Stormy Daniels Da dove nasce l’indagine su Trump Alla base della richiesta della democratica James, c’è la scarsa collaborazione della famiglia Trump ... Leggi su giornalettismo

katroia : @Marco_dreams @BeltramoPaolo Se non riesce a smorzare questo 'indagine per frode bancaria e assicurativa' verrà annientato. - _andreamoroni_ : @gabrielevalmont Pure questa? Oggi mi manca la frode bancaria, il falso ideologico e l’abigeato e poi ho tutto il codice penale. -