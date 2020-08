Francois al volante della nuova 500, al via ordini la Prima (Di martedì 25 agosto 2020) Per capire veramente l'anima di un'automobile occorre mettersi alla guida. Salire a bordo, prendere confidenza con l'ambiente interno, lasciarsi avvolgere dal sedile, impugnare il volante e iniziare a ... Leggi su gazzettadelsud

l_menchi : RT @quattroruote: Per celebrare l'apertura degli ordini della #Nuova500 'la Prima' in versione berlina, Olivier François, presidente del br… - cicciolitalfa : RT @quattroruote: Per celebrare l'apertura degli ordini della #Nuova500 'la Prima' in versione berlina, Olivier François, presidente del br… - chevida : RT @quattroruote: Per celebrare l'apertura degli ordini della #Nuova500 'la Prima' in versione berlina, Olivier François, presidente del br… - BramucciMatteo : RT @quattroruote: Per celebrare l'apertura degli ordini della #Nuova500 'la Prima' in versione berlina, Olivier François, presidente del br… - quattroruote : Per celebrare l'apertura degli ordini della #Nuova500 'la Prima' in versione berlina, Olivier François, presidente… -