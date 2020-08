Francia, 17enne difende due ragazzine dalle molestie di 5 immigrati e viene massacrato (Di martedì 25 agosto 2020) Lione, 25 ago – Alcuni denti persi, mascella fratturata e un intervento chirurgico cervicale che, tra le altre cose, non gli permetterà di rientrare in classe a settembre con gli altri compagni di scuola. Augustin R., ragazzo francese di 17 anni, ha pagato caro il suo coraggio e il suo altruismo. Quando venerdì sera in pieno centro a Lione ha visto un gruppo di 5 immigrati iniziare a molestare e aggredire due ragazzine davanti alla fermata di un autobus, non ci ha pensato due volte e si è messo in mezzo. Si è difeso come ha potuto contro la “racaille”, permettendo così alle due ragazze di fuggire e mettersi in salvo. Il silenzio dei media francesi Una brutale aggressione, che non sembra però aver riscosso la dovuta attenzione da parte dei media francesi. Anzi, il fatto è stato riportato ... Leggi su ilprimatonazionale

