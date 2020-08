Francesco Totti e Ilary Blasi, retroscena dopo foto figlia Chanel: ecco come è nata la risposta a Gente (Di martedì 25 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi hanno atteso alcuni giorni prima della replica alla direttrice di Gente, il settimanale sulla cui ultima copertina campeggia proprio l’ex calciatore con la figlia 13enne al mare, Chanel. La minore è in bikini, volto pixellato ma attenzione focalizzata proprio sul lato B. Motivo per il quale la cover ha causato... L'articolo Francesco Totti e Ilary Blasi, retroscena dopo foto figlia Chanel: ecco come è nata la risposta a Gente proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

