Francesco Sarcina e la famosa Giulia di Dedicato a te: “Mi ha salvato la vita” (Di martedì 25 agosto 2020) Tutti noi abbiamo conosciuto Francesco Sarcina con il suo gruppo “Le Vibrazioni”. La band si fa conoscere nei primi anni 2000 facendo la gavetta tra i locali milanesi. Con il singolo “Dedicato a te” salgono in vetta alle classifiche e conoscono la fama. Dopo poche settimane arriva il disco di platino e nello stesso anno pubblicano il loro album di debutto, dal titolo “Le Vibrazioni”, le cui vendite superano le 300.000 copie. Dal disco estraggono i singoli più famosi come “In una notte d’estate”, “Vieni da me”, “Sono più sereno” e “E se ne va”. Proprio quest’ultima venne scelta come colonna sonora del film “Tre metri sopra il cielo” basato sul romanzo di Federico Moccia. Ma sicuramente il brano più ... Leggi su velvetgossip

RADIOEFFEITALIA : Francesco Sarcina - Parte Di Me - Ileniadf9 : RT @aleferazzi: when francesco sarcina said 'dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è la gioia dov'è', i really felt that. #BattitiLive20… - giuliloveslokii : RT @aleferazzi: when francesco sarcina said 'dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è la gioia dov'è', i really felt that. #BattitiLive20… - ken0psia_ : RT @aleferazzi: when francesco sarcina said 'dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è la gioia dov'è', i really felt that. #BattitiLive20… - eluisa_aa : posso ribadire per la milionesima volta quanto sia daddy francesco sarcina? si posso #BattitiLive2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Sarcina LE VIBRAZIONI/ Francesco Sarcina contro le restrizioni? 'Concerti sono luoghi sicuri' Il Sussidiario.net “Calabria Fest Tutta Italiana”: ultimo tavolo tecnico in vista della finalissima

Dopo il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, si è svolto oggi presso il Commissariato di Lamezia Terme l’ultimo “Tavolo Tecnico” in vista della finalissima del “Calabria Fest Tutta Italia ...

Battiti Live 2020, i look della quarta puntata: Gaia con l’abito di lusso, Irama in giacca animalier

Se nelle scorse puntate di Battiti Live ad attirare l'attenzione del pubblico erano state prima Baby K in total denim, poi Alessandra Amoroso in nero ma griffata, per l'appuntamento del 24 agosto su I ...

Dopo il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, si è svolto oggi presso il Commissariato di Lamezia Terme l’ultimo “Tavolo Tecnico” in vista della finalissima del “Calabria Fest Tutta Italia ...Se nelle scorse puntate di Battiti Live ad attirare l'attenzione del pubblico erano state prima Baby K in total denim, poi Alessandra Amoroso in nero ma griffata, per l'appuntamento del 24 agosto su I ...