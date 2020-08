Foto del giorno 25 agosto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Incendio nella notte in Sardegna, località Budoni. Sono 250 le abitazioni dei villaggi turistici di Matt' e Peru e Sa Raiga, nel comune di Budoni, evacuate precauzionalmente dopo il violento incendio ... Leggi su leggo

makkox : Se a ti fa ridere questa cosa del triangolo, o la mia foto col cigno, caro AndreW, ridi pure. Io preferisco la mia… - Corriere : Parigi: ultrà scatenati dopo il ko del Psg, scontri con la polizia - MarroneEmma : La canzone si chiama / LATINA / Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il gior… - signorinatummis : Se rivedo le foto del 2018/2019 due pensieri -vite al limite mi attendeva -non voglio sentire mai più quella morsa di negatività addosso - renzo_sartori : @mgmaglie Se tu guardassi la foto completa vedresti anche un tale che si chiama Del Rio e tutti gli altri che non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto del Viviana Parisi, il drone vide il corpo della donna e forse Gioele Corriere della Sera Modica | la mamma del bimbo ucciso plagiata dal compagno | ‘Aveva paura’

Letizia, la giovane madre del piccolo Evan, morto in ospedale per le percosse a Modica a 21 mesi, temeva il compagno. “Lui picchiava anche lei”. Evan il bambino ucciso a Modica a 21 mesi Foto dal web ...

Matteo Salvini, dopo In Onda un maxi-sfregio a Luca Telese e David Parenzo: "I giornalisti più faziosamente sinistri d'Italia"

Spettacoli e Cultura - Non solo, per rincarare la dose l'ex ministro al suo cinguettio ha voluto rincarare la dose con tanto di foto che lo ritrae al mare intento a pescare. Mi ha dato del troglodita ...

