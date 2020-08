Forum riparte il 2 settembre con le puntate inedite della scorsa stagione (Di martedì 25 agosto 2020) Barbara Palombelli - Forum Barbara Palombelli è pronta a riaprire il tribunale di Forum. Non aspetterà, però, lunedì 14 settembre, giorno in cui inizierà ufficialmente la 36° stagione del programma. Già dalla prossima settimana il pubblico potrà infatti assistere a cause inedite; a partire da mercoledì 2 settembre, le puntate di Forum – in onda dalle 11.00 alle 13.00 su Canale 5 – saranno nuove. La scorsa stagione è stata interrotta venerdì 13 marzo a causa dell’emergenza sanitaria, cedendo il posto alle repliche in attesa di una eventuale ripresa che poi non si è verificata. Alcune puntate ... Leggi su davidemaggio

Barbara Palombelli è pronta a riaprire il tribunale di Forum. Non aspetterà, però, lunedì 14 settembre, giorno in cui inizierà ufficialmente la 36° stagione del programma. Già dalla prossima settimana ...

