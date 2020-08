Forte scossa di terremoto: la terra trema in provincia di Cosenza (Di martedì 25 agosto 2020) Forte scossa di terremoto sulla costa a nord di Cosenza, la magnitudo è stata di 3.5 della scala Richter. Una Forte scossa di terremoto ha svegliato nella notte gran parte della Calabria soprattutto in prossimità del mare. L’epicentro nella zona a nord di Cosenza. Grande spavento tra la popolazione che ha avvertito la scossa ma per fortuna al momento non si registrano feriti o danni importanti alle cose. terremoto in Calabria, i dati Ingv Adobe stockUn terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 24-08-2020 23:02:07 (UTC) 7 ore, 41 minuti fa 25-08-2020 01:02:07 (UTC +02:00) ... Leggi su chenews

