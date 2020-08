Formula 1, il calendario si arricchisce di altre 4 gare: si chiude il 13 dicembre ad Abu Dhabi (Di martedì 25 agosto 2020) In una stagione iniziata con molto ritardo e mille dubbi a causa della pandemia di Covid-19, il Mondiale 2020 di Formula 1 ha finalmente il suo calendario definitivo. Le gara saranno in tutto 17 e, dopo il Gran Premio di Emilia Romagna sulla pista di Imola del 1° novembre, due settimane più tardi ci sarà il ritorno in Turchia, all’Istanbul Park; gli ultimi Gran Premi stagionali prevederanno un doppio appuntamento in Bahrain, il 26 novembre e il 6 dicembre, e l’atto conclusivo ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina il 13 dicembre. Confermata, invece, la cancellazione del Gran Premio di Cina, inizialmente posticipato. IL calendario COMPLETO 5 luglio – Zeltweg (Gp Austria) 12 luglio – Zeltweg (Gp Austria) 19 luglio – Budapest (Gp Ungheria) 2 ... Leggi su sportface

