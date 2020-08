Foggia allagata ieri sera. Puglia, allerta maltempo anche oggi Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 25 agosto 2020) allerta maltempo fino alle 18 odierno, codice giallo per l’intera Puglia oggi. Possibili temporali. ieri sera un’acquazzone ha allagato Foggia, con sottopassaggi inutilizzabili ad esempio. L'articolo Foggia allagata ieri sera. Puglia, allerta maltempo anche oggi <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Una delle gallerie è stata poi chiusa al traffico. Gran parte della città è finita sott'acqua con le fogne in tilt e disagi in diversi locali commerciali e abitazioni al piano terra. Già il 6 agosto s ...FOGGIA - Una bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio su Foggia provocando allagamenti e disagi agli automobilisti, impegnando i vigili del fuoco e Polizia locale in diversi interventi. Box, ...