Flavio Briatore ricoverato per Covid: le sue condizioni sarebbero serie (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore contagiato dal Covid-19 è stato ricoverato lunedì al San Raffaele le sue condizioni sono definite serie; contagiati anche 52 collaboratori dell'imprenditore. Flavio Briatore è stato ricoverato lunedì al San Raffaele di Milano con i sintomi del Covid. La notizia è stata data da L'Espresso che ha definito le sue condizioni serie. Secondo il settimanale ed alcune fonti ospedaliere che hanno parlato con il Il Fatto Quotidiano, Briatore non sarebbe ricoverato in terapia intensiva. Flavio Briatore è stato ricoverato dopo aver accusato sintomi da ... Leggi su movieplayer

