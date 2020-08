“Flavio Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per coronavirus” (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore ha contratto il coronavirus ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in condizioni “serie”, da lunedì. Lo rivela il settimanale L’Espresso. L'articolo “Flavio Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per coronavirus” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - HuffPostItalia : Non c'è pace per Flavio Briatore, altri 52 positivi tra il personale - lorepregliasco : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - Snupina92 : Le altre mie colleghe non sanno chi sia Flavio Briatore. - franzrusso : Anche Flavio #Briatore ricoverato per #COVID19: le sue condizioni sarebbero serie -

