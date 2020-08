Flavio Briatore ricoverato all’ospedale San Raffaele: ha contratto il coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) L’imprenditore Flavio Briatore ha contratto il covid-19 ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in condizioni “serie”, da lunedì. Lo rivela il settimanale L’Espresso. Negli scorsi giorni Briatore è stato protagonista di una dura polemica con il governo e con il sindaco di Arzachena riguardo alla chiusura delle discoteche, compreso il suo Billionaire di Porto Cervo. Proprio tra i dipendenti del locale dell’imprenditore sono risultati positivi oltre 50 dipendenti. Leggi su laprimapagina

