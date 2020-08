Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele per Covid: le sue condizioni sono preoccupanti (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano contagiato dal Covid-19. Lo rivela L’Espresso spiegando che l’imprenditore arrivato al nosocomio milanese lunedì. Poi la testata aggiunge: «Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”». Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano Come noto, negli ultimi giorni, il locale di Porto Cervo di proprietà di Briatore è stato al centro dell’attenzione sanitaria e mediatica per essersi rivelato un focolaio attivo del contagio del virus. Una situazione al momento attestata sull’infezione di oltre 60 persone dello staff, ... Leggi su secoloditalia

