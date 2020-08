Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele per Covid: condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore da lunedì è ricoverato al San Raffaele di Milano per Covid-19. L’imprenditore sarebbe in condizioni “serie” secondo il settimanale L’Espresso. Flavio Briatore è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano da lunedì per Covid-19. Secondo quanto riporta il settimanale L’Espresso sarebbe in “condizioni serie” ma non si troverebbe in terapia intensiva. Nel giorni scorsi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - HuffPostItalia : Non c'è pace per Flavio Briatore, altri 52 positivi tra il personale - Ori254 : RT @dukana2: #Briatore ricoverato per #covid19 ??Altri 52 positivi al #Billionaire...??#TornateLiberi...#Briatore non lo è più.... https://t… - leblogauto : RT @espressonline: ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano -