Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele per Covid: ci sono altri 52 contagiati al Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Continuano a salire i contagi registrati in Sardegna, gettonatissima meta dei vip anche durante questa particolare estate caratterizzata dalle restrizioni legate al Covid. La situazione nell’isola sarda era già diventata allarmante nelle scorse settimane, tanto da costringere i vertici ad imporre chiusure forzate dei locali più frequentati e soggetti ad assembramenti, tra cui il famoso Billionaire di Flavio Briatore. All’imprenditore non era proprio andata giù la decisione del sindaco di Arzachena di chiudere la sua discoteca prima del termine della calda stagione, ma ad oggi Briatore si trova ricoverato in ospedale proprio a causa del Covid 19. Attualmente l’imprenditore è ricoverato al San ... Leggi su isaechia

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - andvaccaro : RT @sole24ore: Coronavirus, Flavio Briatore ricoverato a Milano. Salgono a 63 i positivi del Billionaire - Luciolefty : RT @AUniversale: 17 agosto, #Briatore: 'Incapaci al governo, virus non va in giro solo di notte'. 18 agosto, Briatore: 'Chiusura #Billiona… -