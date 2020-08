Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano: positivo al Coronavirus, è in condizioni «serie». Altri 52 contagi nel suo Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Flavio Briatore è ricoverato da ieri 24 agosto al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riporta l’Espresso, l’imprenditore è in condizioni giudicate dai medici «serie», ma non si troverebbe nel reparto di terapia intensiva. Oggi 25 agosto, l’Ats sarda aveva comunicato che erano risultati positivi al Coronavirus Altri 52 dipendenti del Billionaire a Porto Cervo, di proprietà di Briatore. Sempre a Porto Cervo era stato chiuso ieri, 24 agosto, un altro locale, il Sottovento. Una decisione presa direttamente dai ... Leggi su open.online

