Flavio Briatore ricoverato a Milano: ha il coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è stato ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. L’imprenditore, 70 anni, è all’ospedale San Raffaele di Milano, non in terapia intensiva. Aveva sintomi di polmonite che hanno insospettito i medici: dopo la tac e il tampone è emersa la positività al Covid-19. Salgono intanto a 63 i casi positivi del Billionaire di Porto Cervo, il locale di Briatore divenuto un vero e proprio focolaio. Per evitare una situazione d’emergenza di questa portata, ha chiuso anche un altro locale della stessa zona, il Sottovento, in seguito alla positività di un membro dello staff. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - Marco__Bellucci : RT @Agenzia_Ansa: Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50 i cont… - noitre32 : RT @CesareSacchetti: Briatore avrebbe il Covid. Questo dopo che Briatore ha parlato contro il terrorismo sanitario. Qualche tempo fa succes… -