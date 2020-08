Flavio Briatore positivo al virus, ricoverato al San Raffaele: è in serie condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore ha contratto il coronavirus ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in condizioni “serie”, da lunedì. Lo rivela il settimanale L’Espresso. Negli scorsi giorni l’imprenditore è stato protagonista di una dura polemica con il governo e con il sindaco di Arzachena riguardo alla chiusura delle discoteche, compreso il suo Billionaire di Porto … L'articolo Flavio Briatore positivo al virus, ricoverato al San Raffaele: è in serie condizioni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - HuffPostItalia : Non c'è pace per Flavio Briatore, altri 52 positivi tra il personale - lorepregliasco : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - TheGreatGrey2 : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - 16blu : RT @francotaratufo2: Tweet...Muto. “Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” -