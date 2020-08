Flavio Briatore positivo al Covid: ricoverato in condizioni serie. Billionaire, boom di casi (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore sarebbe ricoverato in condizioni serie all'ospedale San Raffaele di Milano. Il manager e imprenditore sarebbe stato contagiato dal Covid e secondo L'Espresso sarebbe in ospedale da ieri, lunedì 24 agosto. Non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni vengono definite “serie”, scrive il settimanale. Nelle scorse i contagi legati al locale di Briatore in Costa Smeralda, il Billionaire di Porto Cervo, hanno superato i 60 casi con 52 nuove positività. Salgono dunque a 63 i contagi nel noto locale della Costa Smeralda, un vero e proprio focolaio su cui si stanno concentrando molte delle energie dell'Unità anti crisi ... Leggi su iltempo

