Flavio Briatore positivo al coronavirus | ricoverato al San Raffaele di Milano

Flavio Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Covid-19. Lo staff del Billionaire ha fatto sapere che l'imprenditore si trova nella struttura ospedaliera da domenica sera, dopo aver accusato una leggera febbre e sintomi di spossatezza. Briatore, si legge nel comunicato, "è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico". Lo staff precisa che le sue condizioni "sono assolutamente stabili e buone". La notizia era stata anticipata da L'Espresso, che ha invece parlato di condizioni "serie", specificando però che l'imprenditore non si trova in terapia intensiva. Il focolaio al Billionaire

