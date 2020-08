Flavio Briatore positivo al Coronavirus: ricoverato a Milano. Chiuso il Billionaire, altri 52 contagiati tra i dipendenti (Di martedì 25 agosto 2020) “altri 52 contagiati tra i dipendenti del Billionaire, e anche lo stesso Flavio Briatore risultato positivo e ricoverato a Milano: spero tanto che tutti loro guariscano presto e non vadano incontro a nessuna grave conseguenze”. “Se in queste settimane Briatore e tanti altri non si fossero lasciati andare alla sottovalutazione del virus probabilmente oggi la situazione per loro e per migliaia di persone in Italia sarebbe potuta essere migliore”. Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “La vicenda del Billionaire – scrive ancora Fratoianni – dei suoi lavoratori e frequentatori, del suo proprietario ... Leggi su ilcorrieredellacitta

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - giandomenic45 : RT @CesareSacchetti: Briatore avrebbe il Covid. Questo dopo che Briatore ha parlato contro il terrorismo sanitario. Qualche tempo fa succes… - galby1961 : RT @petergomezblog: L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” -