Flavio Briatore positivo al coronavirus. L’annuncio dello staff: “Ecco come sta” (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. L’imprenditore – proprietario del Billionaire, locale di Porto Cervo in Sardegna dove è stato individuato un focolaio di Covid-19 – si troverebbe all’Irccs di via Olgettina da un paio di giorni. Briatore, a quanto apprende l’Adnkronos, si trova isolato nel reparto solventi con sintomi di polmonite. “Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”, precisa una nota dello staff dell’imprenditore.



Briatore “domenica sera, accusando una leggera febbre e ... Leggi su caffeinamagazine

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - BeltramoPaolo : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Briatore in una diretta del 19 agosto: 'L'altro giorno ho avuto la febbre, ma era un raffreddore': Flavio Br… - francornldi : RT @LirioAbbate: Flavio #Briatore ha il #coronavirus paga l'ospedale e non va nel reparto #COVID19 mettendo in pericolo gli operatori sanit… -