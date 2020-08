Flavio Briatore ha il coronavirus, è ricoverato a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all’ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E’ quanto hanno detto all’ANSA... Leggi su feedpress.me

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - HuffPostItalia : Non c'è pace per Flavio Briatore, altri 52 positivi tra il personale - caperucita_r : Flavio Briatore il fornarino. - calabrianewsit : Coronavirus: Flavio Briatore ricoverato a Milano, 63 nuovi positivi nel suo Billionaire - -