Flavio Briatore: adesso tremano i vip che ha incontrato (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è risultato positivo al Coronavirus, ora è importante ricostruire la sua rete di contatti per tenere sotto controllo i possibili contagi. Flavio Briatore, che solo pochi giorni fa si era scagliato contro la decisione del sindaco del comune di Arzachena di chiudere le discoteche, ora ha contratto il Coronavirus e si trova ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano. adesso le autorità sanitarie dovranno impegnarsi a tracciare i contatti dell’imprenditore con altre persone per intercettare eventuali altri contagi. Briatore nelle ultime settimane è stato in Sardegna (Costa Smeralda), dove si trova il suo noto locale, Billionaire. Nel corso delle sue vacanze, l’imprenditore ha avuto numerosi incontri vip e traccia di ... Leggi su bloglive

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - Lucapag83018036 : RT @Favollo2: Un in bocca al lupo all'amico Flavio Briatore ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano per covid19. Sei in buone mani,… - laregione : Coronavirus, ricoverato Flavio Briatore -