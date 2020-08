Fiumicino e Ciampino, individuati 120 casi positivi negli aeroporti: ecco il report (Di martedì 25 agosto 2020) Nella sola giornata di ieri, lunedì 24 agosto, negli aeroporti romani sono stati individuati 14 casi positivi. 8 contagi positivi all’aeroporto di Fiumicino e 6 a quello di Ciampino. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati sono stati 120. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 2.151 casi attualmente positivi, ancora contagi di rientro. ecco la mappa aggiornata Comune per Comune Coronavirus nel Lazio: il punto della situazione Attualmente le persone positive sono 2.151: 299 ricoverate non in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva. I casi in isolamento domiciliare sono 1.846. Da inizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

