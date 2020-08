Fisco: per cartelle sopra 100mila euro incassi il 2,7% (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 25 AGO - Il recupero 'coattivo' di imposte risulta meno efficace per i grandi contribuenti e per le 'iscrizioni a ruolo' sopra i 100mila euro l'incasso medio si ferma al 2,7%.Il calcolo, ... Leggi su corrieredellosport

Giorgiolaporta : Mi piacerebbe sapere se la regola che chiude le #discoteche sia valida anche per #centrisociali e associazioni cult… - iconanews : Fisco: per cartelle sopra 100mila euro incassi il 2,7% - fisco24_info : Fisco: per cartelle sopra 100mila euro incassi il 2,7%: Corte dei conti, in pratica recuperati solo 2.700 euro - GHERARDIMAURO1 : Fisco: per cartelle sopra 100mila euro incassi il 2,7% - __goldentrio__ : RT @ohmyramsey: eh sì siamo tutti in pena per flavio briatore bello tranquillo in costa azzurra a evadere il fisco e fare il leone coi vide… -