Firenze. Ricoverata per coronavirus è costretta a lasciare solo il cane: intervento della Polizia municipale (Di martedì 25 agosto 2020) Ricoverata a Careggi per coronavirus, una donna è stata costretta a lasciare a casa da solo il suo cane ma del caso si è occupata la Polizia municipale di Firenze e l’animale è stato preso in custodia. La donna, non appena arrivata in ospedale, ha informato i sanitari che il suo maltese era rimasto in casa da solo. Da qui la richiesta di aiuto alla Polizia municipale. Una pattuglia ha raggiunto l’ospedale per ritirare le chiavi dell’abitazione e nel frattempo la centrale della pm ha allertato il servizio veterinario della Asl. Le agenti si sono recate all’indirizzo fornito e dopo aver indossato tuta ... Leggi su laprimapagina

enpaonlus : Donna positiva viene ricoverata in ospedale a Firenze, il cane resta solo e viene salvato da una cate… - bisagnino : Firenze, ricoverata in ospedale per tumore e negativa a 8 tamponi una donna di 45 anni muore per Covid-19 - ilgattocicova : Questa è la follia del governo, Firenze, ricoverata in ospedale per tumore e negativa a 8 tamponi una donna di 45 a… -