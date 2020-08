Firenze, non regge al peso dei debiti dopo il lockdown: si uccide ristoratore (Di martedì 25 agosto 2020) La disperazione per i debiti accumulati durante il lockdown e la paura di una seconda chiusura, hanno spinto un uomo al gesto estremo. piazza santa croce, FirenzeHa lottato fino a quando ha potuto, fino a quando la sua mente ha retto. Aveva dovuto affrontare il lockdown con la preoccupazione dei debiti da pagare, le bollette, i dipendenti, un mutuo. Sembrava avercela fatta ma poi l’aumento dei contagi, gli allarmi, la paura di una seconda chiusura, gli hanno dato il colpo finale. Il suo ristorante si trova nell’elegante Piazza Santa Coce, a Firenze. Ed è proprio lì, a due passi dalla basilica, che l’uomo si è tolto la vita. Non ha lasciato il posto di lavoro fino all’ultimo. Ma ha lasciato una moglie e due figlie che ora lo ... Leggi su chenews

