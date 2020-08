Firenze, a Boboli torna la musica: ecco il Regeneration Festival (Di martedì 25 agosto 2020) Il Regeneration Festival debutta a Boboli . Dopo anni Boboli riapre i suoi cancelli alla musica e all'opera. Incredibile ma vero: c'è allestito un palco da far invidia ai Rolling Stones. Con unn ... Leggi su lanazione

DarioNardella : A #Firenze la cultura non si ferma. Il Giardino di Boboli ospiterà in sicurezza il @NGF_Firenze dal 26 al 29 agos… - madamuseapp : [FIRENZE] ~ ?? Oggi consigliamo la mostra 'Hierapolis - Signora delle Ninfe' che si tiene a Giardino di Boboli… - ItalyProGuide : 'Oggi vi vorrei raccontare cinque curiosità custodite all’interno del Giardino di Boboli di Firenze. Lo avete mai v… - twittingelenaa : @howardfineman Bel exemple of *neo-fascist parade ground*:Giardini di Boboli, Firenze Tuscany - madamuseapp : [FIRENZE] ~ ?? Oggi consigliamo la mostra 'Hierapolis - Signora delle Ninfe' che si tiene a Giardino di Boboli… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Boboli Firenze, a Boboli torna la musica: ecco il Regeneration Festival LA NAZIONE Al via la scansione in 3D di Palazzo Pitti a Firenze

Un team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con i tecnici delle Gallerie degli Uffizi sta lavorando al rilievo architettonico tridimensionale di Palazzo Pitti: i dati acquisiti ...

Regeneration Festival, il violinista Charlie Siem suona dal balcone di Palazzo Vecchio

Il giovane violinista britannico Charlie Siem aprirà il ReGeneration Festival con una performance per violino solo dal balcone di Palazzo Vecchio in Piazza Signoria (ore 18:30 mercoledì 26 agosto). Na ...

Un team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con i tecnici delle Gallerie degli Uffizi sta lavorando al rilievo architettonico tridimensionale di Palazzo Pitti: i dati acquisiti ...Il giovane violinista britannico Charlie Siem aprirà il ReGeneration Festival con una performance per violino solo dal balcone di Palazzo Vecchio in Piazza Signoria (ore 18:30 mercoledì 26 agosto). Na ...