Filippo Bisciglia parla della sua malattia: “Esperienza che mi ha segnato” (Di martedì 25 agosto 2020) Filippo Bisciglia si racconta a Io e Te di Perluigi Diaco Filippo Bisciglia, reduce dal successo della settima edizione di Temptation Island ha deciso di raccontarsi. Il noto conduttore ha parlato della malattia di cui ha sofferto da ragazzino lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan. Il compagno di Paola Camassa, la settimana scorsa è stato ospite a Io e Te, nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco parlando molto della sua vita privata e dell’infanzia difficile che ha avuto. L’ex gieffino ha affrontato un argomento a lui molto caro, ovvero il successo che è riuscito ad ottenere in questi anni grazie alla conduzione del reality show delle tentazioni di Canale 5. parlando col ... Leggi su kontrokultura

