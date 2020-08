Figlia di Totti fotografata, interviene Selvaggia Lucarelli “stessa cosa fu fatta a Aurora Ramazzotti”, Aurora Ramazzotti “ne pago ancora le conseguenze…” (Di martedì 25 agosto 2020) Chanel Totti, fotografata al mare insieme al papà Francesco e il paragone con la mamma Ilary. Il paragone solo riguardo il fisico perché il volto è giustamente pixellato. Da qui tutto il polverone che ne è scaturito. L’indignazione del web e quello dei genitori che si sono scagliati contro il direttore di Gente, Monica Mosca il settimanale che ha pubblicato la foto. Il direttore di Gente ha chiesto scusa spiegando che il suo intento era tutt’altro e cioè quello di osannare la normalità della famiglia ma queste scuse non sono bastate ed è intervenuto anche il Moige , il movimento dei genitori e anche Telefono azzurro. Tutto questo perché, forse si sta perdendo il senso della misura se pare normale mettere in copertina il lato b di una bambina di soli 13 anni . L’intervento di ... Leggi su baritalianews

TizianaFerrario : questa storia della figlia di #Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente. Una di… - stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Adnkronos : #Totti furioso: 'Il lato B di mia figlia minorenne in copertina' - doughnutfresch : @Swanhsson @DjRaf @perchetendenza Be, poteva intendere che il caso della figlia di Totti non era il primo ed era gi… - JorgeTrimy : @LiberoPetrucci Ormai si è perso il senso del ridicolo, il giornalismo è quella cosa che sta tra le chiappe della f… -