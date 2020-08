Fiction L’ora della verità, dal 30 agosto su Canale 5. Trama, cast, anticipazioni (Di martedì 25 agosto 2020) Il noir è pronto a riprendersi la scena di Canale 5. È in arrivo, infatti, L’ora della verità, un nuovo irresistibile thriller familiare – tratto dal best seller Le temps est assassin di Michel Bussi – che farà il suo debutto con un doppio appuntamento domenica 30 e lunedì 31 agosto, in prima serata.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: FRANZI investe TIM?La serie è ambientata nell’isola della bellezza, la splendida Corsica, e racconta la storia di Clotilde (Mathilde Seigner), una donna con un passato ricco di ombre le quali celano molti segreti. Clotilde, che fa l’avvocato a Parigi, fa ritorno nella sua terra dopo venticinque anni dal tragico incidente che ha causato la morte della sua ... Leggi su tvsoap

