Fiat 500 - Olivier Franois racconta i segreti dell'elettrica - VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Per celebrare l'apertura degli ordini della Nuova 500 "la Prima" in versione berlina, la Fiat ha pubblicato un filmato in cui Olivier Franois, presidente del brand, racconta le caratteristiche dell'elettrica durante un test drive. Da oggi, infatti, la tre porte è ordinabile in tutte le concessionarie italiane nell'allestimento di lancio con un prezzo di 34.900 euro. Sulle strade di Torino. "Il primo test drive della Nuova Fiat 500 racconta Olivier Franois è un momento molto particolare e anche un po magico. Una visione che diventa realtà. Un lavoro di team che prende corpo. Ma, a dire il vero, è anche un momento molto impegnativo". Con queste parole il ... Leggi su quattroruote

