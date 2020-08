Fiat 1100 comprata a Napoli nel 1954 venduta negli Usa per 158 mila dollari (Di martedì 25 agosto 2020) Chi avrebbe mai immaginato che una Fiat 1100 del 1953, per quanto elegantemente carrozzata dallo specialista torinese Allemano, avrebbe raggiunto ad un’asta negli Stati Uniti un prezzo degno di una Ferrari. Nella sessione del 14-15 agosto organizzata da Rm Sothebys a Monterey – durante quella che e’ normalmente la settimana piu’ importante al mondo per i collezionisti di vetture d’epoca e di supercar – una Fiat 1100 Cabriolet Allemano, targata ancora Napoli nonostante la provenienza da una raccolta in Florida, e’ stata venduta a 158mila dollari (134mila euro) un vero record per questo modello del dopoguerra. Ad onor del vero questa elegante cabriolet a 4 posti, che mostra con ... Leggi su ildenaro

