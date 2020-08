Festival di Berlino gender-neutral: stop a “miglior attore” e “miglior attrice” (Di martedì 25 agosto 2020) Berlinale 2020 sfoglia la gallery Era già successo in precedenza agli MTV Movie&TV Awards, ma ora anche l’altrettanto importante premio cinematografico Orso d’Argento del Festival del Cinema di Berlino, sarà protagonista di una svolta gender-neutral. stop a “miglior attore” e “miglior attrice” Per la prima volta, i premi per la performance saranno definiti non tenendo più conto del genere dell’interprete, ma solo della performance. I riconoscimenti per il ... Leggi su iodonna

Corriere : Festival di Berlino, stop a miglior attore e attrice: nasce il premio gender-neutral - repubblica : Il festival di Berlino elimina 'miglior attore' e 'miglior attrice': le categorie sostituite da versioni 'neutre' [… - LaStampa : Al festival di Berlino arrivano i premi genderless: aboliti i riconoscimenti per attori/attrici - gralbertazzi : faccio cose, ma non vedo gender - dal 2021 al festival del cinema di berlino i premi per... - Dagospia gnafo’ più .… - eleonoravallone : RT @Corriere: Festival di Berlino, stop a miglior attore e attrice: nasce il premio gender-neutral -