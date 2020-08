Festival dell’Erranza, c’è fermento per l’edizione 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPiedimonte Matese (Ce) – Gran fermento per l’edizione 2020 del Premio Letterario Nazionale Festival dell’Erranza. L’evento culturale è promosso dall’Associazione Erranza e avrà luogo in quanto legato alla proclamazione della Transumanza quale patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Il fine del concorso è quello di dare slancio ad autori emergenti desiderosi di promuovere l’antichissima pratica della migrazione stagionale delle greggi intesa come tipologia di viaggio, attraverso elaborati imperniati sull’approfondimento e la conoscenza. Un tema, quello della transumanza, che rievoca l’attraversamento del territorio compiuto dai pastori nel passato. Gli aspiranti scrittori possono presentare racconti in lingua italiana incentrati ... Leggi su anteprima24

