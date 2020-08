Federico Fashion Style rassicura le sue clienti dopo aver annunciato la sua positività al covid19 (Di martedì 25 agosto 2020) Ieri, quando abbiamo dato la notizia della positività di Federico Fashion Style la coronavirus, non tutti ci hanno creduto. Il motivo? Molto semplice, qualche giorno prima Federico Fashion Style diceva di stare bene, di aver fatto il test sierologico e di essere risultato negativo, per cui non c’era da preoccuparsi. E invece come ben sappiamo, i test sierologici possono dare di continuo di falsi negativi, anche se la persona che lo fa, ha già il covid19. Non a caso, sono i tamponi a decretare se una persona sia positiva o meno, mentre i sierologici con certezza, possono dire se la persona che fa il test, lo ha avuto in passato, avendo sviluppato degli anticorpi. Per questo, quando ieri abbiamo invece riportato le novità, ... Leggi su ultimenotizieflash

Corriere : Federico Fashion Style: «Anch’io positivo al coronavirus» - Adnkronos : #FedericoFashionStyle: 'Sono positivo dopo vacanza in #Sardegna - doveismysun : RT @_SpaceJay___: Federico fashion style positivo al covid afferma che è importante fare il tampone al rientro. Sì Fede, lo è, e mo dispiac… - Etrurianews : Il 29enne di Anzio ha fatto il tampone dopo aver passato le ferie in Sardegna: 'Sono a casa in assoluto isolamento'… - _DAGOSPIA_ : UN ALTRO CONTAGIATO DOPO LE VACANZE IN SARDEGNA: FEDERICO FASHION STYLE! (IL PARRUCCHIERE DI ANZIO)… -